Дефицит памяти грозит задержками выпуска ноутбуков и смартфонов

Из-за глобального дефицита чипов памяти производители вынуждены либо повышать цены, либо перекладывать часть затрат на покупателей - вплоть до возвращения модулей оперативной памяти на 8 Гб в устройства флагманского уровня. Причем текущая ситуация является лишь началом более масштабных изменений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Biz.

По данным журналистов, нехватка DRAM в ближайшее время может привести к задержкам вывода новых продуктов на рынок. В зоне риска находятся прежде всего ноутбуки и мобильные устройства. По данным источников издания, крупные производители, включая HP и Lenovo, уже заключили предварительные соглашения с поставщиками памяти, пытаясь гарантировать себе поставки в преддверии следующего продуктового цикла.

Несмотря на эти меры, аналитики предупреждают: дисбаланс между спросом и предложением сохраняется, а объемы производства не успевают за ростом потребностей рынка. В качестве наиболее вероятных сценариев называются дальнейший рост цен - до 30% в премиальном сегменте - либо сокращение числа флагманских моделей. При этом в среднем по отрасли стоимость памяти уже увеличилась примерно на 9%.

Ожидается, что реальное влияние дефицита станет особенно заметно в начале следующего года. Именно тогда, на выставке CES 2026, производители традиционно представляют новые линейки устройств, и рынок сможет оценить масштаб задержек и пересмотра ценовой политики.