Зимняя сказка в освобожденном Ханкенди

В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом 27 декабря в городе Ханкенди начала работу праздничная ярмарка под названием "Зимняя сказка".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ярмарка продлится до 5 января.

Мероприятие, проводимое во второй раз при поддержке специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и при организации Службы восстановления, строительства и управления, развернулось на Площади Победы в Ханкенди.

По информации отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в ярмарке представлены продукция и товары около 30 компаний.