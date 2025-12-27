Зимняя сказка в освобожденном Ханкенди - ФОТО - ВИДЕО
В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом 27 декабря в городе Ханкенди начала работу праздничная ярмарка под названием "Зимняя сказка".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ярмарка продлится до 5 января.
Мероприятие, проводимое во второй раз при поддержке специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и при организации Службы восстановления, строительства и управления, развернулось на Площади Победы в Ханкенди.
По информации отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в ярмарке представлены продукция и товары около 30 компаний.
