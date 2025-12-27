Карл III может совершить визит в США

Король Великобритании Карл III и наследник британского престола принц Уэльский Уильям, как ожидается, совершат раздельные визиты в Соединенные Штаты в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эти поездки призваны использовать авторитет королевской семьи для привлечения президента США Дональда Трампа на сторону Соединенного Королевства.

В статье говорится, что обсуждение поездки Его Величества "находится в продвинутой стадии", а сам визит может состояться в апреле. Это стало бы первым посещением Соединенных Штатов британским монархом за почти два десятилетия. Последний раз визит в США нанесла мать действующего главы государства королева Елизавета II (1926-2022). Поездка состоялась в 2007 году по приглашению президента Джорджа Буша, пишет газета The Times.

Позднее в 2026 году в Соединенные Штаты должен отправиться и старший сын Карла III. Планируется, что принц Уильям посетит чемпионат мира по футболу. США проведут первенство совместно с Мексикой и Канадой с 11 июня по 19 июля. The Times предполагает, что эта поездка может совпасть с 250-летним юбилеем независимости США, которую страна отметит 4 июля 2026 года.