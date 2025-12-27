Сербия запускает производство БПЛА

Президент Сербии Александар Вучич заявил о скором запуске в стране крупного производства беспилотных летательных аппаратов из-за роста глобальной напряженности и необходимости укрепления национальной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Вучич заявил журналистам в ходе церемонии закладки камня в основание нового комплекса Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Сербии.

"Мы много инвестируем, и вы бы удивились, если бы знали, сколько у нас беспилотных летательных аппаратов и дронов-камикадзе на складах. Мы покупаем и будем продолжать покупать. В конце марта я ожидаю открытие крупного завода по производству дронов в нашей стране. Речь идет о высокотехнологичных беспилотниках, которые мы разрабатываем совместно с одной крупной иностранной державой. Производство будет организовано здесь, в Сербии", - сказал Вучич.

По словам президента, ключевым приоритетом для Сербии остается сохранение мира, однако страна обязана быть готовой к любым вызовам. "Учитывая окружение, мы не можем исключать возможность атаки на Сербию и ее народ. Мы должны быть бдительными, сильными и не допустить, чтобы нас застали врасплох", - подчеркнул Вучич. Он добавил, что Белград продолжит ускоренное укрепление армии и системы обороны, чтобы "усилить эту мощь как фактор сдерживания".

"В скором времени мы сможем сказать, что располагаем многоуровневой системой ПВО, по своей глубине и огневой мощи сравнимой лишь с очень немногими странами", - подчеркнул сербский лидер.