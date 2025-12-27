Microsoft тестирует обновление для Windows 11

Microsoft тестирует обновление для "Проводника" в Windows 11, которое должно повысить эффективность поиска файлов и снизить нагрузку на системные ресурсы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в блоге разработчиков Windows.

Улучшение появилось в сборке Windows 11 26220.7523 и более поздних версиях, однако пока доступно исключительно участникам программы Windows Insider. Благодаря этому "Проводник" автоматически устраняет дублирующие операции индексирования, и система выполняет меньше избыточных действий при обработке запросов.

Поиск в "Проводнике" основан на стандартном индексаторе Windows и не использует отдельный механизм. Несмотря на то что он считается достаточно эффективным, ранее в его работе могли возникать повторяющиеся операции - одни и те же файлы или папки сканировались несколько раз. Новая оптимизация должна устранить эту проблему.

Таким образом, изменения приведут к снижению нагрузки на процессор и диск, а также уменьшат количество фоновых задач, связанных с индексированием. Ожидается, что улучшение станут доступны пользователям Windows 11 в конце января или начале февраля.