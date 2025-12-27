Новые кондиционеры Xiaomi вышли на рынок Китая

В продажу в Китае поступил центральный кондиционер Xiaomi Mijia Central Air Conditioner Pro Dual Fan Series с начальной ценой 3700 долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBTГенеральный директор отдела крупной бытовой техники Xiaomi Шань Ляньюй подчеркнул, что модель получает 10 лет гарантии, что подтверждает надежность и уверенность производителя в своем оборудовании.

Новинка оснащена двумя вентиляторами диаметром 556 мм и двумя независимыми моторами по 200 Вт, создающими поток воздуха до 7008 м3/ч. Производитель заявляет, что гостиную средних размеров можно охладить всего за 5 минут, а тихая ночная работа не мешает сну. При этом устройство отличается высокой энергоэффективностью (класс Super Grade 1 в Китае) - потребление за ночь в спальне составляет всего 2,5 кВт·ч.

Кондиционер комплектуется 10-дюймовой интеллектуальной панелью управления воздухом, которая может работать с очистителями, увлажнителями и системами подачи свежего воздуха Xiaomi.

Серия включает шесть вариантов разной мощности от 3,7 до 5,9 кВт с возможностью подключения до шести внутренних блоков. Система рассчитана на работу при температурах от -35°C до 65°C.

Самая дорогая версия стоит 7280 долларов в Китае.