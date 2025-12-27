Huawei предложит альтернативу Nvidia

Huawei объявила о намерении начать продажи своих флагманских ИИ-чипов Ascend 950 на рынке Южной Кореи в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил глава Huawei Korea Балиан Ван в ходе мероприятия Huawei Day 2025 в Сеуле, сообщает TrendForce.

По словам Вана, компания рассчитывает предложить корейским заказчикам альтернативу решениям Nvidia, которые сегодня доминируют в сегменте ускорителей для ИИ. В отличие от американского конкурента, Huawei не будет продавать отдельные ускорители. Компания сделает ставку на комплексные решения Atlas SuperPod - готовые вычислительные кластеры с собственной сетевой инфраструктурой и системами хранения данных.

На рынок планируется вывести две версии чипа Ascend 950. Модификация Ascend 950PR ориентирована на инференс и рекомендательные системы и оснащена 128 Гб памяти HBM с пропускной способностью 1,6 Тб/с. Версия Ascend 950DT предназначена для обучения моделей и получила 144 Гб HBM с пропускной способностью до 4 Тб/с. В обоих случаях используется память собственной разработки Huawei - HiBL 1.0 и HiZQ 2.0.

В компании утверждают, что решения на базе Ascend 950 способны конкурировать с ускорителями линейки Nvidia Rubin. Однако независимые эксперты отмечают, что по чистой производительности китайские чипы пока уступают продуктам американского производителя.

Южная Корея станет первым зарубежным рынком для новых ИИ-ускорителей Huawei. По данным местных СМИ, в 2026 году компания также планирует выход в Малайзию. Этот курс вписывается в более широкую стратегию экспансии, которую глава Nvidia Дженсен Хуанг ранее охарактеризовал как "Пояс и путь для ИИ" - по аналогии с тем, как Huawei в свое время продвигала 5G-оборудование на развивающихся рынках.