В Европе призвали к немедленной отставке фон дер Ляйен

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал к отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за ее пренебрежения гражданами Евросоюза и регулярным нарушением принципа верховенства права.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, публикация появилась на его странице в соцсети Х.

"Санкции против Жака Бода незаконны и по-настоящему показывают лицо Европейского союза, чистую диктатуру. Еврокомиссия нарушает все конвенции ЕС и принципы верховенства права. Тем временем коррумпированные чиновники ЕС остаются безнаказанными по делам об отмывании денег. Мы требуем немедленной отставки Урсулы фон дер Ляйен за ежедневное пренебрежение гражданами ЕС", - написал Мема.