Месси может вернуться в «Барселону»

Аргентинский футболист Лионель Месси может вернуться в каталонскую "Барселону".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает El Nacional.

Месси могут привлечь к работе в руководстве после завершения его игровой карьеры. Такой вариант обсуждают в каталонской команде.

Месси является воспитанником "Барселоны". В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны", выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем "Золотого мяча".

Месси выиграл 35 трофеев в составе "Барселоны", шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в "ПСЖ".