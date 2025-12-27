В Баку проходит церемония присяги и награждения адвокатов в честь Дня адвоката

Сегодня, 27 декабря, в честь профессионального праздника - Дня адвоката, в Баку проходит церемония принесения присяги новыми членами Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, а также награждение адвокатов, отличившихся в своей профессиональной деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие руководство Коллегии адвокатов, а также Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев, Председатель Верховного суда Азербайджанской Республики и Судебно-правового совета Азербайджанской Республики Инам Керимов, руководитель сектора юридических услуг Отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики Гасан Багиров, главы адвокатских организаций, правозащитники, а также представители средств массовой информации.

Новость обновляется