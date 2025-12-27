https://news.day.az/sport/1805638.html Обнародован список самых богатых гонщиков в истории Формулы-1 Издание GQ Sports опубликовало рейтинг пяти самых богатых гонщиков в истории Формулы-1, оценив их совокупное состояние, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. Первое место в списке занял семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер. Состояние легендарного немецкого пилота оценивается в 790 млн долларов (1,34 млрд манатов).
Обнародован список самых богатых гонщиков в истории Формулы-1
Издание GQ Sports опубликовало рейтинг пяти самых богатых гонщиков в истории Формулы-1, оценив их совокупное состояние, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Первое место в списке занял семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер. Состояние легендарного немецкого пилота оценивается в 790 млн долларов (1,34 млрд манатов).
Вторым стал Льюис Хэмилтон с капиталом в 304 млн долларов (516,8 млн манатов). Третью строчку рейтинга занял Фернандо Алонсо, чье состояние составляет 264 млн (448,8 млн манатов). В топ-5 также вошли Кими Райкконен - 254 млн (431,8 млн манатов) и Ники Лауда - 203 млн (345,1 млн манатов).
