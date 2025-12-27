https://news.day.az/world/1805620.html В России микроавтобус провалился под лёд - есть погибшие - ВИДЕО В Якутске микроавтобус с пассажирами провалился под лёд при попытке пересечь реку Лену в несанкционированном месте. Как передает Day.Az, по данным местных властей, погибли три человека, в том числе один ребёнок. Ещё пятеро были спасены и госпитализированы. На кадрах запечатлена работа спасателей в тяжёлых условиях.
