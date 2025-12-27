В России микроавтобус провалился под лёд

В Якутске микроавтобус с пассажирами провалился под лёд при попытке пересечь реку Лену в несанкционированном месте.

Как передает Day.Az, по данным местных властей, погибли три человека, в том числе один ребёнок. Ещё пятеро были спасены и госпитализированы.

На кадрах запечатлена работа спасателей в тяжёлых условиях. Сегодня в Якутске температура воздуха составляет около - 45 °C.