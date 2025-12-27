Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева рассказала Euronews о деятельности IDEA в сфере охраны окружающей среды

Общественное объединение IDEA было создано для того, чтобы отвечать на экологические вызовы как в Азербайджане, так и во всем мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью телеканалу Euronews заявила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Телеканал подготовил репортаж о деятельности IDEA в области экологии, борьбы с изменением климата и сохранения биоразнообразия.

"С самого начала мы понимали, что экология - это гораздо больше, чем просто спасение отдельных видов или борьба с изменением климата. Это касается нашего образа жизни, нашей культуры и того, как каждый из нас влияет на окружающую среду. В то время, как многие страны, к сожалению, теряют свои охраняемые территории, Азербайджан продолжает их расширять. За последние годы были открыты два новых национальных парка, а другие были расширены.

В следующем году мы ожидаем открытия Карабахского национального парка, после чего площадь охраняемых территорий в Азербайджане составит около 30 процентов от всей территории страны. Сегодня мы фокусируем внимание на новых, актуальных вызовах, особенно на ситуации в Каспийском море - падении уровня воды, загрязнении и растущей угрозе для морской флоры и фауны, включая каспийского тюленя. Это кризис, который какая-либо страна не сможет решить в одиночку. Мы должны действовать сообща и ценить Каспий как наше общее национальное достояние.

Мне кажется, мы достигли того момента, когда экология - это уже не разговоры, а действия. Мы достаточно об этом говорили, и это, безусловно, важно, но природа больше не нуждается в словах - ей необходимы наши поступки. Главное - сохранять оптимизм и понимать, что каждый человек, даже в одиночку, может многое изменить. А вместе мы можем творить чудеса", - отметила Лейла Алиева.

В сюжете подчеркивается, что меры по охране окружающей среды в Азербайджане выходят далеко за рамки простого сохранения биоразнообразия. Отмечалось, что национальные институты и компании, и в частности IDEA, работают в сфере защиты экологии как на суше, так и на море. Одним из самых наглядных результатов этой работы является расширение и охрана национальных парков на территории страны.

Заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Арзу Бабаева в комментарии для Euronews сказала: "В мире существует множество экологических проблем, таких как потеря биоразнообразия, изменение климата, экологическое давление. Сейчас настало время действовать. То, что мы делаем, мы делаем не для себя, а для мира, природы и будущих поколений".

Она отметила, что первая заповедная зона была создана еще в 1910 году, а затем сеть таких территорий расширилась: "В настоящее время у нас 12 национальных парков, 9 государственных природных заповедников и 24 государственных природных заказника. На этих территориях обитают исчезающие и редкие виды, такие как императорский орел, джейраны, бурые медведи, орланы-белохвосты и другие животные".

В сюжете подчеркивается, что на фоне правительственной работы по созданию национальных парков, деятельность местных организаций, таких как IDEA, выглядит еще более впечатляющей. Так, организация способствует возвращению бизонов в северные регионы Азербайджана, а также помогает в защите Каспийского моря - важнейшего достояния страны.

Директор азербайджанского представительства WWF Эльшад Аскеров сообщил телеканалу, что зубр, являющийся символом Кавказского региона, обитал в Азербайджане с древних времен: "Мы начали проект в 2018 году и эта территория была выбрана как одна из точек, где популяцию зубра еще можно восстановить. Мы нашли в европейских зоопарках животных, в которых сохранились гены кавказского зубра. Поэтому мы привезли сюда только особей с этими генами. Сейчас они живут в дикой природе: летом - в альпийском поясе, а в холодное время года спускаются в леса".

Автор материала отметил, что IDEA использует тот же подход при работе над проектами в Каспийском море.

"Загрязнение микропластиком - одна из главных проблем, с которыми сталкивается Каспий. Огромное количество пластиковых отходов поступает из других стран и переносится течениями к берегам Азербайджана. Для очистки побережья под руководством IDEA проводится ряд мероприятий", - сообщил координатор программы CASPISNET Института географии Эльнур Сафаров.

В завершение материала говорится, что эти экологические угрозы выводят на повестку дня все более широкие темы - от партнерства и ответственности до будущего всей планеты.