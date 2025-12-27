https://news.day.az/society/1805670.html В село Венгли возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории 27 декабря в село Венгли Агдеринского района была отправлена очередная группа переселенцев.
В село Венгли возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО
В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории 27 декабря в село Венгли Агдеринского района была отправлена очередная группа переселенцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, переселенцы, отправившиеся с территории Дёрдйол Агдамского района - это семьи, которые ранее были временно расселены в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
На данном этапе в село Венгли переселяются 10 семей в составе 44 человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре