Законопроект о полной отмене 907-й поправки размещён на сайте Конгресса США

На официальном сайте Конгресса США размещен текст законопроекта об отмене ограничений на оказание помощи Азербайджану.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в тексте документа указывается, что со дня обретения независимости Азербайджанская Республика остается верным союзником США и их партнеров, осуществляя важное сотрудничество как в военное, так и в мирное время. Отмечается, что Азербайджан наглядно продемонстрировал приверженность миру на Южном Кавказе, а соответствующие границы и территориальная целостность закреплены мирным соглашением, согласованным между Азербайджаном и Арменией.

В связи с этим, согласно законопроекту, 907-я поправка к "Акту в поддержку свободы" аннулируется, а соответствующий пункт, связанный с этой поправкой, исключается из содержания закона.

Законопроект был представлен в Конгресс 9 декабря членом Палаты представителей от Демократической партии Анной Паулиной Луна.