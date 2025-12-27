Азербайджан строит мир не на словах, а реальными шагами.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что Азербайджан предпринимает последовательные и прагматичные шаги для обеспечения региональной стабильности и прочного мира.

"Эти шаги проявляются не только в политических заявлениях, но и в конкретных гуманитарных и экономических инициативах. Азербайджан строит мир не словами, а реальными шагами. Одним из важных моментов является создание Азербайджаном условий для транзита через свою территорию зерновой продукции из России и Казахстана в Армению. Уже две партии зерна из России и одна из Казахстана транзитом через территорию Азербайджана доставлены в Армению. Этот факт важен не только с экономической, но и с политической и гуманитарной точек зрения. Этот шаг Азербайджана служит открытию коммуникаций в регионе и достижению взаимной выгоды. Баку неоднократно заявлял, что открытие транспортных и торговых путей отвечает интересам всего региона. А беспрепятственный транзит такого стратегического продукта, как зерно, является практическим подтверждением этой позиции", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что еще одним важным моментом является начало поставок Азербайджаном бензина в Армению. "Сотрудничество в области энергоресурсов считается особенно чувствительной и стратегической сферой. Осуществление Азербайджаном экспорта топлива в Армению в таких условиях наглядно показывает, что Баку стоит на стороне сотрудничества, а не конфронтации. На фоне этих шагов следует особо подчеркнуть, что Азербайджан осуществляет все эти инициативы в одностороннем порядке, то есть не видя на том же уровне политической воли или конструктивного подхода со стороны противоположной стороны. Главным приоритетом для Баку является долгосрочный мир, региональная стабильность и экономическая интеграция", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что на Южном Кавказе сформировались новые реалии, которые должны основываться на принципах сотрудничества, взаимного уважения и международного права. "Азербайджан сделал ставку на послевоенное восстановление и интеграцию. На освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные строительные работы, одновременно формируется будущая экономическая карта региона", - сказал он.

Он отметил, что при этом, к сожалению, в Армении все еще существуют политические круги, живущие реваншистскими призывами, агрессивной риторикой и фантазиями прошлого. Это не служит ни армянскому обществу, ни будущему региона. Напротив, это ставит саму Армению вне региональных проектов и углубляет экономическую изоляцию.

Как отметил политолог, разрешение Азербайджана на транзит зерна в Армению, а также поставки страной бензина показывают, что для Баку главным критерием является не враждебность, а рациональный подход. Эти шаги оказывают прямое положительное влияние на социально-экономическое положение населения Армении. "Но некоторые круги, а также определенные силы в Европе вместо того, чтобы поддерживать все эти процессы, пытаются их предотвратить. Например, недавняя резолюция Европейского парламента против Азербайджана, а также Стратегическая повестка партнерства ЕС-Армения ясно показывают, что Брюссель, отойдя от роли нейтрального посредника в регионе, демонстрирует одностороннюю политическую позицию. Терминология, искажение фактов и избирательный подход, используемые в текстах резолюций и соглашений, служат не миру, а легитимизации политического нарратива Армении", - сказал он.

A.Гараев отметил, что в этих документах говорится об армянах, якобы "насильно переселенных" из Карабаха, а также о требованиях "освобождения "пленных". "Однако, как об этом говорят и данные международных структур, в том числе Международного комитета Красного Креста, эти лица добровольно покинули регион в качестве отказа на предложение Азербайджана о реинтеграции. В то же время представление ряда лиц как "пленных" не соответствует правовой реальности: эти лица привлечены азербайджанскими судами к ответственности за конкретные преступления.

Еще более тревожным является то, что европейские документы фактически не учитывают территориальную целостность Азербайджана и новые реалии, сформировавшиеся после 2020 года, а вместо этого создают политические оправдания неконструктивной позиции Армении. Расширение роли наблюдательной миссии ЕС (EUMA), игнорирование региональных обязательств Армении и несбалансированная политическая поддержка становятся факторами, ослабляющими мирный процесс в регионе. На этом фоне инициативы Азербайджана по транзиту зерна, поставкам топлива и открытию линий связи еще раз показывают, что реальный мир формируют не заявления, а конкретные и ответственные шаги", - сказал он.

Политолог отмечает, что все предпринятые Азербайджаном шаги демонстрируют гуманитарную ответственность и региональное лидерство страны. "Эти инициативы имеют важное значение не только в контексте двусторонних отношений, но и в более широких геополитических рамках. Сегодня Азербайджан является одним из основных хабов транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Этот статус создает возможности и возлагает ответственность на Баку. Понимая эту ответственность, Азербайджан еще раз доказывает, что является надежным партнером как транзитная страна. На фоне всего этого возникает вопрос: кто предпринимает реальные шаги к миру? Факты ясно показывают, что Азербайджан продвигает мирную повестку не риторикой, а практической деятельностью. Предложения по транзиту зерна, поставкам топлива, открытию коммуникаций - все это является составной частью стратегического видения Баку. Армения же стоит перед выбором: либо остаться в прошлом со своими реваншистскими иллюзиями, либо пойти по пути сотрудничества, приняв новые реалии, складывающиеся в регионе. История показывает, что второй путь является и более рациональным, и более перспективным", - сказал он.

Как отметил A.Гараев, Баку ясно показывает, что мир формируется не только документами, но и реальным экономическим и гуманитарным сотрудничеством. "Именно от этого подхода зависит будущее региона. Азербайджан готов играть ведущую роль в построении этого будущего и уже демонстрирует это конкретными шагами", - добавил он.