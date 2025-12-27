Арестован экс-министр обороны Грузии

В отношении бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая избрана мера пресечения в виде ареста.

Как передает Day.Az, решение было принято на закрытом заседании Тбилисского городского суда.

Этим решением ходатайство Генеральной прокуратуры Грузии было удовлетворено.

Ахалая обвиняется в организации штурма дворца президента Грузии в Тбилиси в день муниципальных выборов 4 октября этого года.

За совершённые преступные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.