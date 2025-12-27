https://news.day.az/world/1805697.html Арестован экс-министр обороны Грузии В отношении бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая избрана мера пресечения в виде ареста. Как передает Day.Az, решение было принято на закрытом заседании Тбилисского городского суда. Этим решением ходатайство Генеральной прокуратуры Грузии было удовлетворено.
