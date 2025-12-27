Десятки авиарейсов задержаны в Москве

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево задержали свыше 50 рейсов на прилет и вылет на фоне введенных Росавиацией ограничений.

На запасные аэродромы направлено 24 самолета, еще более 10 рейсов отменено, передает Day.Az со ссылкой на данные онлайн-табло.

Отмечается, что основная часть отменных и перенаправленных рейсов приходится на аэропорт Внуково, который полностью закрыт на прилет и вылет.

В Шереметьево, выпускающем и принимающем самолеты по согласованию с государственными органами, наблюдается значительное число задержек, однако большинство из них не превышает двух часов.