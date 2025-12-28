Европейские лидеры проведут совещание после встречи Трампа с Зеленским

Европейские лидеры проведут еще одно совещание по Украине уже после встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая состоится 28 декабря во Флориде.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

"Завтра после встречи [Зеленского и Трампа] мы продолжим беседу", - написал Туск в X.

Он также заявил, что в ходе сегодняшних телефонных переговоров европейские лидеры пришли к выводу, что ключевым вопросом мирного урегулирования станут гарантии безопасности для Киева.

Согласно графику, распространенному Белым домом, Трамп 28 декабря проведет встречу с Зеленским в Палм-Бич (Флорида) в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он проводит выходные.