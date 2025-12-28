Канада выделит Украине $1,8 млрд.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна выделит дополнительную экономическую помощь Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, об этом пишет СBC.

"Под руководством президента Зеленского у нас есть условия и возможность для установления справедливого и прочного мира", - сказал Карни.

Премьер Канады отметил, что для достижения мира необходима готовность России. Тем не менее, он подчеркнул, что ночная атака по Украине демонстрирует то, что Москва пока не готова садиться за стол переговоров.

"Атака на Киев, которую мы увидели этой ночью, показывает, насколько важно, чтобы мы поддерживали Украину в это сложное время и создавали условия для справедливого и прочного мира и настоящего восстановления", - добавил Карни.

Также премьер-министр Канады объявил о выделении 2,5 млрд канадских долларов (около 1,8 млрд долларов США) в качестве экономической помощи Украине. Он поделился, что эти средства предназначены для привлечения финансирования со стороны МВФ, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития для начала процесса восстановления Украины.