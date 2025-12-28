США обратились к Камбодже и Таиланду

Администрация США приветствует договоренность о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом и призывает стороны выполнять взятые на себя обязательства по мирному соглашению.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении госсекретаря Марко Рубио.

"Мы настоятельно призываем Камбоджу и Таиланд немедленно выполнить эти обязательства и в полной мере реализовать условия Куала-Лумпурских мирных соглашений", - отмечается в заявлении госсекретаря США.

В субботу Таиланд и Камбоджа подписали соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта. Они также подтвердили решимость вернуться к диалогу посредством ранее достигнутых соглашений с целью деэскалации.

Напомним, что столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря.