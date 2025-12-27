В Баку пойдет мокрый снег

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28-е декабря.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая погода с осадками. Утром в некоторых пригородных районах возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. Северо-западный ветер, который временами будет усиливаться, к вечеру ослабеет до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса тепла, днем - до 5 градусов тепла. Атмосферное давление - около 753 мм ртутного столба, относительная влажность - 80-85 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, в горных и предгорных районах прогнозируется снег. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха в регионах ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-8 градусов тепла, в горах ночью - 6-11 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.

Ночью на отдельных горных участках дорог возможно образование гололедицы.

С подробным прогнозом погоды на воскресенье и следующую неделю можно ознакомиться по ссылке.