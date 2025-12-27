https://news.day.az/world/1805746.html ЧП в США - отменены почти 17 тыс. рейсов В США из-за сильного снегопада отменены более 16.500 рейсов. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, 27 декабря сильный снегопад с ледяными осадками накрыл северо-восток США, нарушив авиасообщение. По данным FlightAware, в результате более 14.400 внутренних и 2.100 международных рейсов были отменены или задержаны.
ЧП в США - отменены почти 17 тыс. рейсов
В США из-за сильного снегопада отменены более 16.500 рейсов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, 27 декабря сильный снегопад с ледяными осадками накрыл северо-восток США, нарушив авиасообщение.
По данным FlightAware, в результате более 14.400 внутренних и 2.100 международных рейсов были отменены или задержаны. Власти Нью-Йорка и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение и рекомендовали жителям воздержаться от поездок по дорогам из-за опасных погодных условий.
