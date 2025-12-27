https://news.day.az/society/1805762.html Пожар в трехкомнатном доме в Баку В Хазарском районе города Баку в одноэтажном трехкомнатном доме общей площадью 150 кв. м произошел пожар. Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сгорели горючие конструкции на площади 20 кв. м, а также кровельное покрытие на площади 10 кв. м. Отмечается, что остальная часть дома была защищена от огня.
Пожар в трехкомнатном доме в Баку
В Хазарском районе города Баку в одноэтажном трехкомнатном доме общей площадью 150 кв. м произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сгорели горючие конструкции на площади 20 кв. м, а также кровельное покрытие на площади 10 кв. м.
Отмечается, что остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.
