Зеленский в Канаде

Президент Украины Володимир Зеленский в субботу, 27 декабря, прибыл в Канаду.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК-Украина, об этом журналистам сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

"Прибыли в Галифакс", - сказал Никифоров журналистам в субботу.

Напомним, ранее сегодня Зеленский анонсировал свой визит в Канаду. Он состоится перед его встречей с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, он должен встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни, а также провести онлайн-встречу с лидерами Европы. После этого он отправится во Флориду, США.

"Мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся теми деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом США", - сказал Зеленский журналистам в субботу.