Зеленский в Канаде
Президент Украины Володимир Зеленский в субботу, 27 декабря, прибыл в Канаду.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК-Украина, об этом журналистам сообщил спикер президента Сергей Никифоров.
"Прибыли в Галифакс", - сказал Никифоров журналистам в субботу.
Напомним, ранее сегодня Зеленский анонсировал свой визит в Канаду. Он состоится перед его встречей с президентом США Дональдом Трампом.
По словам Зеленского, он должен встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни, а также провести онлайн-встречу с лидерами Европы. После этого он отправится во Флориду, США.
"Мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся теми деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом США", - сказал Зеленский журналистам в субботу.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре