Сильный снегопад в трех районах Азербайджана

В Гёйгёльском районе выпало много снега.

Как передает Day.Az, из-за сильного снегопада на участке автодороги Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбаджар, проходящем по территории района, возникли сложности с движением транспорта.

Движение по дороге обеспечивается частично, однако некоторые автомобили застряли на трассе.

Отмечается, что в настоящее время сильный снегопад наблюдается также в Дашкесанском и Гедабейском районах, а также в отдаленных районах западного региона страны.