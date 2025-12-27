https://news.day.az/society/1805764.html Сильный снегопад в трех районах Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО В Гёйгёльском районе выпало много снега. Как передает Day.Az, из-за сильного снегопада на участке автодороги Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбаджар, проходящем по территории района, возникли сложности с движением транспорта. Движение по дороге обеспечивается частично, однако некоторые автомобили застряли на трассе.
В Гёйгёльском районе выпало много снега.
Как передает Day.Az, из-за сильного снегопада на участке автодороги Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбаджар, проходящем по территории района, возникли сложности с движением транспорта.
Движение по дороге обеспечивается частично, однако некоторые автомобили застряли на трассе.
Отмечается, что в настоящее время сильный снегопад наблюдается также в Дашкесанском и Гедабейском районах, а также в отдаленных районах западного региона страны.
