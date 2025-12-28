МЧС обратилось к населению в связи с погодными условиями

В настоящее время на территории страны, особенно в горных районах, наблюдается холодная и морозная погода.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МЧС.

В связи с указанными погодными условиями Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению, в очередной раз напомнив ряд правил безопасности.

Так, гражданам, проживающим в горных районах, а также тем, кто планирует поездки в горы, рекомендуется по возможности не покидать населённые пункты в морозную погоду, а в случае возникновения такой необходимости заранее информировать близких о маршруте передвижения. При передвижении на автомобиле следует обеспечить его техническую исправность и соответствие сезонным требованиям, а также наличие достаточного запаса топлива. Рекомендуется избегать мест с вероятностью схода снежных лавин, в том числе крутых склонов, и возвращаться в населённые пункты до наступления темноты.

Кроме того, поскольку холодная погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных приборов, при их эксплуатации необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не следует использовать неисправные, нестандартные или самодельные отопительные устройства, нельзя перегружать электрическую сеть, а работающие отопительные приборы не должны оставляться без присмотра.

Помните: пренебрежение правилами - угроза жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112!