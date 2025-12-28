Полиция несёт службу в усиленном режиме в связи с морозной погодой

В связи с морозной погодой, наблюдаемой в западных регионах страны и горных районах, сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Сотрудники полиции несут непрерывную службу с целью обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям и пешеходам.

Безопасность движения полностью обеспечена. Всем нуждающимся в помощи оказывается необходимая поддержка дополнительными полицейскими нарядами, привлечёнными к службе.

Беспрерывная служба осуществляется совместно с другими государственными органами.