В связи с морозной погодой, наблюдаемой в западных регионах страны и горных районах, сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
Полиция несёт службу в усиленном режиме в связи с морозной погодой
В связи с морозной погодой, наблюдаемой в западных регионах страны и горных районах, сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
Сотрудники полиции несут непрерывную службу с целью обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям и пешеходам.
Безопасность движения полностью обеспечена. Всем нуждающимся в помощи оказывается необходимая поддержка дополнительными полицейскими нарядами, привлечёнными к службе.
Беспрерывная служба осуществляется совместно с другими государственными органами.
