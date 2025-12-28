Китай резко увеличил инвестиции в обрабатывающую промышленность Азербайджана

По состоянию на первое полугодие 2025 года накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая в Азербайджане оцениваются в 405 млн долл. против 259 млн долл. в 2016 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на доклад Евразийского банка развития (ЕАБР).

Как сообщается, среднегодовой прирост ПИИ составил 4,8% в год с 2016 г. и почти 9,7% в год с 2022 г.

"Ключевой драйвер портфеля - обрабатывающая промышленность, на которую приходится 88% накопленных ПИИ Китая в Азербайджане (355 млн долл. на первое полугодие 2025 г.). Объем вложений в сектор вырос практически в 40 раз относительно 2016 г.," - говорится в докладе.

Аналитики Банка отмечают, что также появились проекты в сфере обеспечения электроэнергией и газом на общую сумму 50 млн долл. (12,3% портфеля).

"В электроэнергетике Universal Energy строит солнечную электростанцию мощностью 100 МВт в Гобустанском районе через СП Universal Solar Azerbaijan. Объем инвестиций оценивается в 100 млн долл. Параллельно China Datang Overseas готовит проект СЭС мощностью 100 МВт с системой накопления на 30 МВт в районе озера Беюкшор", - говорится в отчете.

Что касается проектов обрабатывающей промышленности, в ЕАБР отмечают, что компания BYD создает предприятие Electrify Azerbaijan в Сумгайытском химпроме для сборки электробусов. Первоначальные инвестиции составляют 17 млн долл. с последующим увеличением вложений до 60-94 млн долл. в случае расширения производства. В Агдамском индустриальном парке частный китайский инвестор запускает за вод Fujiai Azerbaijan по выпуску лифтов и эскалаторов с планируемым объемом инвестиций 2 млн долл. Все проекты финансируются преимущественно из собственных средств инвесторов, без прямой бюджетной поддержки Китая.

В целом, как говорится в докладе, накопленные прямые инвестиции Китая в странах Южного Кавказа демонстрируют устойчивый рост и качественную трансформацию отраслевой структуры. За период с 2016 г. по первое полугодие 2025 г. объем ПИИ увеличился с 284 до 690 млн долл. Инвестиционный портфель концентрируется в Азербайджане и Грузии (99% вложений).