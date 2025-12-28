"Бавария" нацелилась на игрока "Васко да Гама"

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к 19-летнему крайнему нападающему "Васко да Гама" Райану, сообщает Day.Az со ссылкой на UOL.

Мюнхенцы давно следят за игроком, но стали активнее контактировать с его представителями в последнее время. В бразильском клубе осведомлены об интересе "Баварии" и ждут предложения. Немецкий клуб получил одобрение от окружения Райана. Игрок хочет перейти в Европу, и "Бавария" - это клуб, в который он хотел бы попасть. "Васко да Гама" оценивает футболиста в € 50 млн, но готов обсудить потенциальный трансфер за сумму чуть ниже € 45 млн.

Райан играет за взрослую команду "Васко да Гама" с лета 2023 года. За этот период вингер принял участие в 97 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.