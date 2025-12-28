https://news.day.az/society/1805806.html В Ханкенди выпал первый снег - ФОТО 28 декабря в городе Ханкенди выпал первый снег в этом сезоне. Как передает Day.Az, снег, идущий со вчерашнего вечера, придал городу зимнюю атмосферу - улицы и парки укрылись белым покрывалом.
В Ханкенди выпал первый снег - ФОТО
28 декабря в городе Ханкенди выпал первый снег в этом сезоне.
Как передает Day.Az, снег, идущий со вчерашнего вечера, придал городу зимнюю атмосферу - улицы и парки укрылись белым покрывалом.
Как сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в связи с изменением погодных условий коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Для обеспечения беспрепятственного движения транспорта принимаются меры по очистке дорог.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре