В Ханкенди выпал первый снег

28 декабря в городе Ханкенди выпал первый снег в этом сезоне.

Как передает Day.Az, снег, идущий со вчерашнего вечера, придал городу зимнюю атмосферу - улицы и парки укрылись белым покрывалом.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в связи с изменением погодных условий коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Для обеспечения беспрепятственного движения транспорта принимаются меры по очистке дорог.

