В Японии открыли перекрытый из-за ДТП участок дороги

В Японии возобновили движение на участке скоростной автомагистрали Кан-Эцу, который был перекрыт после аварии с участием 67 автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета The Japan News.

По информации Японского центра дорожной информации, участок трассы от развязки Юзава в префектуре Ниигата до развязки Цукийоно в префектуре Гунма был открыт в 12:45 по местному времени (7:45 по бакинскому времени).

При этом отрезок дороги между развязками Цукийоно и Минаками по-прежнему остается закрытым. Ожидается, что все ограничения движения будут сняты после полудня.

Ранее мы сообщали, что на трассе в Японии столкнулись 67 машин, 20 из них загорелись.