Высота снежного покрова в Нахчыванской АР превысила 20 см
В Нахчыванской Автономной Республике наблюдается снежная и морозная погода.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР.
Согласно информации, в настоящее время в городах и регионах автономной республики идёт снег.
В высокогорных районах Ордубадского района (на высоте 3000 м) высота снежного покрова составила 29 см, на Станции снежных лавин Парагачая - 7 см, в селе Кюкю Шахбузского района - 16 см, в Шаруре - 5 см, в Садараке и Кенгерли - 3 см, а в селе Ахура Шарурского района - 8 см.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
