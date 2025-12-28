Высота снежного покрова в Нахчыванской АР превысила 20 см

В Нахчыванской Автономной Республике наблюдается снежная и морозная погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР.

Согласно информации, в настоящее время в городах и регионах автономной республики идёт снег.

В высокогорных районах Ордубадского района (на высоте 3000 м) высота снежного покрова составила 29 см, на Станции снежных лавин Парагачая - 7 см, в селе Кюкю Шахбузского района - 16 см, в Шаруре - 5 см, в Садараке и Кенгерли - 3 см, а в селе Ахура Шарурского района - 8 см.

