https://news.day.az/world/1805825.html В финской Лапландии сильный шторм сдул самолеты с полосы В финской Лапландии из-за сильного зимнего шторма два самолета выкатились за пределы взлётно-посадочной полосы и оказались в снежном заносе. Как передает Day.Az со ссылкой на Sweden Herald, инцидент произошёл в аэропорту Киттиля. К месту происшествия были направлены девять спасательных подразделений.
В финской Лапландии сильный шторм сдул самолеты с полосы
В финской Лапландии из-за сильного зимнего шторма два самолета выкатились за пределы взлётно-посадочной полосы и оказались в снежном заносе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Sweden Herald, инцидент произошёл в аэропорту Киттиля.
К месту происшествия были направлены девять спасательных подразделений.
По данным службы спасения, пассажирский самолёт примерно со 150 людьми на борту, а также небольшой самолёт с менее чем десятью пассажирами были снесены боковым ветром с полосы и застряли в сугробе.
Оба инцидента произошли на низкой скорости, пострадавших нет.
Также сообщается, что из-за шторма без электричества остались 160 тысяч домохозяйств.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре