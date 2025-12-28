В финской Лапландии сильный шторм сдул самолеты с полосы

В финской Лапландии из-за сильного зимнего шторма два самолета выкатились за пределы взлётно-посадочной полосы и оказались в снежном заносе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sweden Herald, инцидент произошёл в аэропорту Киттиля.

К месту происшествия были направлены девять спасательных подразделений.

По данным службы спасения, пассажирский самолёт примерно со 150 людьми на борту, а также небольшой самолёт с менее чем десятью пассажирами были снесены боковым ветром с полосы и застряли в сугробе.

Оба инцидента произошли на низкой скорости, пострадавших нет.

Также сообщается, что из-за шторма без электричества остались 160 тысяч домохозяйств.