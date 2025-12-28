Ожидаются ли магнитные бури на Земле до конца года?

Геомагнитная обстановка на Земле останется спокойной до конца 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Оставшиеся дни до нового года будут спокойными. Возможные вспышки на Землю уже точно не повлияют", - говорится в сообщении.

В лаборатории добавили, что 28 декабря геомагнитная обстановка будет спокойной, а вспышечная активность останется умеренно повышенной без рисков для Земли.