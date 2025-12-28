Рождаемость в Японии опустится до рекордного минимума

Рождаемость в Японии в 2025 году может снизиться до минимального уровня за весь период статистических наблюдений с 1899 года и оказаться ниже даже самых пессимистичных прогнозов правительства на фоне ускоряющегося сокращения численности населения страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

"Общее число рождений в 2025 году, вероятнее всего, опустится ниже 670 тыс., что станет новым историческим минимумом", - заявил демограф Университета Васэда Масакадзу Ямаути.

К такому низкому показателю Япония может прийти на 16 лет раньше прогнозируемого - изначально падение ниже 670 тыс. ожидалось лишь после 2040 года.

Национальный институт исследований народонаселения ранее прогнозировал 749 тыс. рождений в 2025 году, и даже самый негативный сценарий предполагал около 681 тыс. новорожденных.

Сокращение рождаемости усугубляется падением числа браков до менее 500 тыс. в год и ростом смертности: в 2024 году население Японии уменьшилось более чем на 900 тыс. человек. Несмотря на выделение около $23 млрд на программы поддержки семей, эксперты предупреждают о нарастании долгосрочных экономических и социальных рисков.