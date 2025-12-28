Умерла Брижит Бардо

Известная французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 28 декабря сообщила газета Le Figaro.

"Брижит Бардо, икона французского кинематографа, скончалась в возрасте 91 года", - говорится в материале.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Ее кинокарьера завершилась, когда актрисе было 38 лет, и за это время она снялась в 48 фильмах. Среди наиболее известных работ - "Частная жизнь" (Vie privée, 1962) Луи Маля и "Презрение" (Le mépris, 1963) Жан-Люка Годара. Кроме того, она записала свыше 70 песен.

Картины с участием Бардо неизменно привлекали массового зрителя не только во Франции, но и за ее пределами. После ухода из кино актриса полностью посвятила себя деятельности по защите животных.