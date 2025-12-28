Польша создаст «антидроновую стену»

"Антидроновая стена" появится на восточной границе Польши в ближайшие шесть месяцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезари Томчик в интервью The Guardian.

"Мы рассчитываем получить первые результаты примерно через шесть месяцев, возможно, даже раньше. А на создание всей системы потребуется 24 месяца", - сказал замминистра.

Новые системы противовоздушной обороны будут интегрированы в более старую линию защиты, созданную десять лет назад. Она будет включать в себя различные уровни обороны, в том числе пулеметы, пушки, ракеты и системы подавления беспилотников, рассказал он.

Томчик подчеркнул, что некоторые из них предназначены для использования только в экстремальных условиях или в условиях войны.