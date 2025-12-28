Азербайджанские гимнастки провели мастер-класс в Лянкяране

Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике провела мастер-класс для юных спортсменов в лянкяранском олимпийском комплексе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ходе занятия члены национальной команды познакомили детей с основными техническими элементами групповых упражнений, подробно остановились на вопросах синхронности, ритма и координации. Тренировочный процесс был организован в интерактивном формате, что позволило молодым гимнастам напрямую задавать вопросы спортсменкам и получать практические советы.

Отмечается, что основной целью мероприятия стало содействие развитию художественной гимнастики в регионах, раннее выявление талантливых детей и формирование у них устойчивого интереса к данному виду спорта.