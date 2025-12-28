Вулкан Этна снова активизировался

Самый высокий и активный вулкан Европы Этна снова активизировался.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В ряде населенных пунктов острова Сицилия наблюдается пеплопад от извержения вулкана.