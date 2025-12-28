https://news.day.az/world/1805819.html Вулкан Этна снова активизировался - ВИДЕО Самый высокий и активный вулкан Европы Этна снова активизировался. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В ряде населенных пунктов острова Сицилия наблюдается пеплопад от извержения вулкана.
