В ряде районов Азербайджана пойдет снег

Обнародован прогноз погоды на 29 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-3°, днём 6-9°. Атмосферное давление составит 750 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 80-85%, днём 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днём, начиная с горных районов, ожидаются переменные осадки, снег. Местами осадки будут интенсивными. В отдельных районах временами туман. Западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днём 5-9° тепла; в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорных территориях 10-15° мороза, днём 1-6° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных территориях возможен гололёд на дорогах.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az