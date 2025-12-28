В Армении заявили о возможности экспорта в Азербайджан в ближайшем будущем

В будущем возможен не только новый импорт из Баку, но и экспорт армянских товаров в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр экономики Армении Геворк Папоян в беседе с журналистами в Гарни.

"Возможно все. На данный момент мы получили достаточно конкурентную стоимость за транзит от компании "Грузинские железные дороги". Думаю, что и грузинская, и азербайджанская стороны объявят об очередной успешной сделке", - заявил Папоян.

По словам министра, Армения может экспортировать в Азербайджан алюминий, фольгу, фрукты и овощи, некоторые виды напитков, различные виды текстиля. Папоян также сообщил, что было проведено исследование, согласно которому выявлено: есть товары, которые Армения экспортирует, а Азербайджан импортирует.

Отметим, после решения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, принятого в октябре, об отмене ограничений на транзит грузов в Армению, действовавших с периода оккупации, перевозки в соседнюю страну были возобновлены.

В рамках этого процесса в декабре Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) осуществила первую поставку нефти местного производства в Армению.

Так, 1220 тонн автомобильного топлива АИ-95, загруженного в 22 цистерны, отправлено грузовым поездом Азербайджанских железных дорог с Бакинской грузовой станции на станцию ​​Беюк-Кесик.