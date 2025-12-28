В японском зоопарке волк сбежал из вольера

Посетителей зоопарка Тама в японском городе Токио эвакуировали из-за волка, сбежавшего из вольера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило агентство Kyodo.

"Волк вырвался на свободу на территории зоопарка в западном Токио, вынудив посетителей спасаться бегством в здания и другие помещения", - передает агентство сообщение администрации зоопарка.

Сотрудник зоопарка заметил волка на дорожке после открытия зоопарка в 9:30 утра. Позже волка обнаружили в заросшей кустарником местности на территории парка.

В целях безопасности вход для посетителей был закрыт. О пострадавших не сообщается.

По последней информации, животное удалось поймать.