В японском зоопарке волк сбежал из вольера

Посетителей зоопарка Тама в японском городе Токио эвакуировали из-за волка, сбежавшего из вольера.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило агентство Kyodo.
"Волк вырвался на свободу на территории зоопарка в западном Токио, вынудив посетителей спасаться бегством в здания и другие помещения", - передает агентство сообщение администрации зоопарка.
Сотрудник зоопарка заметил волка на дорожке после открытия зоопарка в 9:30 утра. Позже волка обнаружили в заросшей кустарником местности на территории парка.
В целях безопасности вход для посетителей был закрыт. О пострадавших не сообщается.
По последней информации, животное удалось поймать.
