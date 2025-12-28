https://news.day.az/world/1805811.html

Нетаньяху встретится с Трампом в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня совершит визит в США и завтра в штате Флорида встретится с президентом страны Дональдом Трампом. Как передает Day.Az со ссылкой на Times of Israel, в тот же день запланирована и официальная встреча Нетаньяху с государственным секретарём США Марко Рубио.