Малайзия выплатит $70 млн за обнаружение обломков рейса MH370

Британо-американская компания Ocean Infinity получит от властей Малайзии $70 млн только в случае обнаружения значительных обломков пропавшего самолета рейса MH370 у берегов Австралии, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По условиям контракта no find, no fee ("не нашли - не платим") оплата строго зависит от успеха поисковой операции. Оплата предусмотрена только при нахождении значительных обломков. Поиск пройдет в новой приоритетной зоне площадью 15 тыс. кв. км вдоль так называемой 7-й дуги, рассчитанной по спутниковым данным.

Операции продлятся 55 дней с перерывами на летний сезон Южного полушария.