Азербайджан увеличил импорт продукции из Германии

В январе-ноябре текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Германией составил 1,298 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 128,041 миллиона долларов США или на 9% меньше, чем за аналогичные месяцы 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Германией составил 2,91% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, страна заняла 6-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольший объем торговых операций за отчетный период.

В январе-ноябре текущего года из Азербайджана в Германию был зафиксирован экспорт продукции на сумму 543,7 миллиона ​​долларов США. Это на 138,6 миллиона долларов США или на 20,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном периоде из Азербайджана в Германию было экспортировано 956,7 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 502,019 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели в стоимостном выражении снизились на 132,4 миллиона долларов США, или на 20,9%, а в объемном выражении - на 45,5 тысячи тонн, или на 4,5%.

В отчетном периоде экспортные операции из Германии в Азербайджан составили 754,7 миллиона ​​долларов США, что на 10,6 миллиона долларов США, или на 1,4%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Следует отметить, что в январе-ноябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 44,589 миллиарда долларов США. Это на 1,480 миллиарда долларов США, или на 3,4%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 23,401 миллиарда долларов США приходится на экспорт, а 21,188 миллиарда долларов США - на импорт. За прошедший год экспорт сократился на 937 миллионов​​долларов, или на 3,8%, в то время как импорт увеличился на 2,416 миллиарда долларов, или на 12,9%. В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 2,213 миллиарда долларов, что в 3,353 миллиарда долларов, или в 2,5 раза, меньше годового показателя.