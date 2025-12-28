Россия, Азербайджан и Иран оживляют западную ветку МТК Север-Юг

Автор: Лейла Таривердиева

Некоторое время назад в Москве состоялась встреча представителей железнодорожных ведомств Азербайджана, России и Ирана. По итогам был подписан документ, направленный, как сообщают российские СМИ, на повышение коммерческой привлекательности западного маршрута Международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг.

На встрече стороны обсудили итоги 2025 года, провели первичную оценку объемов перевозок на 2026 год, а также рассмотрели возможности привлечения дополнительных грузов.

На встрече стороны представили заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Ирина Магнушевская, заместитель председателя ОПО "Азербайджанские железные дороги" Игбал Гусейнов и заместитель генерального директора "Иранских железных дорог" Мортеза Джафари.

Нынешний год, судя по опубликованным РЖД данным, был для западной ветки достаточно успешным. Через пограничный пункт Асатара было перевалено на 60% процентов больше контейнеров, чем в прошлом году. Это около 7,5 тысяч ДФЭ. Россия, Азербайджан и Иран также договорились продолжать работу над привлечением неконтейнерных грузов - черных металлов, зерновых, леса, бумаги и удобрений.

Московские переговоры стали продолжением обсуждений, начатых в рамках проходившего в Баку 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ. 26 ноября в азербайджанской столице был подписан трехсторонний меморандум о повышении конкурентоспособности западного маршрута МТК Север-Юг.

РЖД, АЖД и ИрЖД договорились о сквозных ставках на транспортировку грузов по западному маршруту Север-Юг. Также представители трех стран обсудили планы работы по привлечению дополнительных объемов грузов на этот маршрут.

В ходе московской встречи был утвержден трехсторонний план совместных действий по организации перевозок через западный маршрут МТК на I полугодие следующего года. План включает организационно-технологические и маркетинговые мероприятия, а также работу по мониторингу и координации процесса грузоперевозок.

Как известно, МТК Север-Юг имеет три маршрута. Недавно был запущен восточный маршрут, проходящий в Иран через Центральную Азию. Точнее сказать, он начал широко использоваться. Восточный маршрут имеет преимущество перед западным, проходящим через Азербайджан. Заключается оно в том, что на нашей ветке отсутствует сквозное железнодорожное сообщение. Речь о разрыве полотна протяженностью 162 километра на территории Ирана, что превращает железнодорожный транзит в мультимодальный. В иранской Астаре грузы переваливаются на автотранспорт. Далее они либо следуют уже фурами до Персидского залива, либо снова перегружаются на железную дорогу в Реште. Это создает проблемы и является проигрышным фактором в конкуренции маршрута через Азербайджан с маршрутом через ЦА.

Участок Решт-Астара стал камнем преткновения, затормозившим развитие западной ветки. Есть также проблема с разницей в ширине колеи, но она решаема. Такая же проблема существует у бывших советских республик почти со всеми их соседями.

В мае 2023 года Россия и Иран подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по строительству железной дороги Решт-Астара. Ранее предполагалось, что Россия для реализации проекта выделит Ирану межгосударственный кредит в размере 1,3 млрд. евро из требуемых на проект 1,6 млрд. евро. Срок реализации проекта - 2027-2028 годы. Однако никакой информации о ходе строительства нет. Сообщается лишь о том, что по маршруту прохождения будущей дороги идет выкуп земельных участков у населения. По данным иранских СМИ, Иран уже выкупил порядка 106 км пути. Полостью этот процесс должен завершиться в марте будущего года. По графику, железнодорожный участок Решт-Астара должен быть открыт для движения к 2028 году и пропускать до 15 млн. тонн грузов в год. Насколько российским строителям удастся вписаться в этот график, пока сказать сложно.

В начале года иранская сторона была настроена оптимистично. Министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг по завершении 3-го Экономического форума прикаспийских стран в Тегеране заявила, что Иран, Азербайджан и Россия будут сотрудничать в строительстве железной дороги Решт-Астара. По ее словам, уже достигнут ряд соглашений, и в настоящее время предпринимаются новые шаги в этом направлении. Затем оптимизм сменился некоторым скептицизмом. Который особенно усилился после объявления российской стороной о запуске восточной ветки через Казахстан и Туркменистан. Ирану, по большому счету, нет особой разницы, откуда идут составы из России.

Примечательно, что год назад в России был презентован проект по развитию западной ветки МТК, предусматривающий строительство совершенно новой железной дороги с единой колеей в 1520 мм, которая свяжет Россию с иранскими портами Персидского залива. По сообщениям российских СМИ, проект обещает стать крупнейшей зарубежной стройкой с участием множества компаний под контролем международного инвестиционного консорциума. Сообщалось, что в проекте будут задействованы до 40 тысяч человек, 100 тыс. тонн металлических конструкций, 40 млн. кубометров бетона и так далее. Общая длина укладки рельс составит 6,5 тыс. км. Предлагалось в качестве альтернативы злосчастному участку Решт-Астара соединить дороги Азербайджана и Ирана участком Имишли- Парсабад. По оценкам специалистов, грузопоток на новой дороге к 2030 году мог бы достичь 30 млн. тонн. Для управления международными грузоперевозками на всем маршруте предусматривается создание единой цифровой платформы. Основным оператором проекта должно было выступить ОАО "РЖД". Предполагалось перевозить по новой дороге зерно, контейнеры, металлы, удобрения, уголь и нефтехимическую продукцию.

Начать строительство планировалось в конце 2025 года, однако до этого не дошло.

Московская встреча показала, что проект Решт-Астара все-таки не похоронен. Западный маршрут после реализации этого прокат станет незаменим. И по удобству, и по возможностям диверсификации транзитных путей, которые он предоставляет.