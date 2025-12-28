Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Экономические отношения между Азербайджаном и Великобританией в последние годы выходят за рамки традиционного сотрудничества и приобретают системный, стратегический характер. Если на протяжении десятилетий основу двустороннего диалога формировала энергетика, то сегодня повестка заметно расширяется - от чистой энергии и транспорта до финансовых услуг, цифровых технологий и устойчивой инфраструктуры.

Не случайно именно 2025 год стал поворотным: в августе Великобритания и Азербайджан объявили о повышении уровня отношений до стратегического партнерства.

Энергетический сектор по-прежнему остается фундаментом экономических отношений двух стран. Великобритания является крупнейшим прямым иностранным инвестором в экономику Азербайджана, вложив более 37 млрд фунтов стерлингов, и значительная часть этих инвестиций исторически связана с нефтегазовой отраслью.

Однако сегодня акцент постепенно смещается. Как отметил в эксклюзивном интервью Trend торговый представитель Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии лорд Джон Олдердайс, особый интерес представляет развитие партнерства "в сферах, где британский опыт соответствует приоритетам Азербайджана". В центре внимания - чистая энергетика, которая, как он подчеркнул, "идеально согласуется с новой промышленной стратегией Великобритании".

Речь идет не о декларациях, а о конкретных проектах. В Азербайджане уже работают более 50 британских компаний в сфере возобновляемой энергетики, оффшорной ветроэнергетики, модернизации электросетей и водородных технологий. Одним из знаковых примеров стало участие компании Xlinks, подписавшей меморандум о сотрудничестве в рамках инициативы "Зеленый энергетический коридор". Проект предусматривает вывод морской ветровой энергии Каспия на европейские рынки через несколько стран и Черное море.

Как отметил лорд Олдердайс, это "демонстрирует то, как британские компании привносят опыт в области межсетевых соединений и модернизации энергосистем для укрепления региональной энергетической безопасности и ускорения процесса декарбонизации".

Важной особенностью нового этапа сотрудничества становится выход за рамки углеводородной модели. Среди примеров - солнечная электростанция "Шафаг" bp, электрификация Сангачальского терминала, а также участие британских компаний в модернизации распределительных сетей.

"Наше сотрудничество выходит за рамки углеводородного сырья", - подчеркнул торговый представитель Великобритании, отметив, что британские компании активно вовлечены в планы Азербайджана по экспорту экологически чистой энергии.

Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества становится транспорт и логистика, прежде всего в контексте развития Среднего коридора. Азербайджан играет ключевую роль в этом маршруте, соединяющем Европу и Азию, и Лондон рассматривает его не только как торговый путь, но и как элемент энергетической и климатической политики.

"Великобритания признает стратегическую значимость коридора не только для региональной торговли, но и для энергетической безопасности и устойчивого транспорта", - отметил лорд Олдердайс.

Британские компании обладают значительным опытом в генеральном планировании аэропортов и портов, модернизации железных дорог и создании мультимодальных транспортных систем. Особый акцент делается на интеллектуальные логистические решения, которые ускоряют перемещение грузов и снижают нагрузку на границах.

При этом, по словам торгового представителя, долгосрочный успех Среднего коридора должен опираться на устойчивый транспорт с низким уровнем выбросов углерода. "У Среднего коридора есть шанс стать "зеленым" торговым маршрутом", - подчеркнул он, добавив, что британский опыт в устойчивой инфраструктуре может помочь Азербайджану возглавить этот переход.

Несмотря на доминирование энергетики, структура двусторонней торговли постепенно диверсифицируется. Великобритания поставляет в Азербайджан оборудование, технологии, услуги в сфере инжиниринга и консалтинга, в то время как Баку остается важным партнером по поставкам энергоресурсов.

Однако ключевая тенденция заключается в смещении акцента с простого наращивания объемов к содержательному и структурному углублению сотрудничества. В этом контексте Великобритания рассматривается как естественный партнер Азербайджана в деле диверсификации экономики: компетенции британского бизнеса и экспертиза Лондона во многом совпадают со стратегическими приоритетами Баку - от развития чистой энергетики и высокотехнологичного производства до цифровых решений и финансовых услуг.

Отдельного внимания заслуживает финансовое сотрудничество, где значительную роль играет экспортно-кредитное агентство Великобритании UKEF. По словам торгового представителя, для Азербайджана открыта кредитная линия на 5 миллиардов фунтов стерлингов.

"Речь идет не только о финансировании, но и о поддержке масштабных проектов, их привлекательности для подрядчиков и инвесторов", - подчеркнул он. Уже реализована первая сделка при поддержке UKEF - поставка летного тренажера Boeing для Национальной авиационной академии, что открывает возможности для более глубокого сотрудничества в авиационной и аэрокосмической сфере.

Особенно перспективными для UKEF являются проекты в области чистой энергетики, транспортной инфраструктуры Среднего коридора, цифровых систем, водной инфраструктуры и устойчивого строительства - именно там, где требуются крупные инвестиции и долгосрочная финансовая уверенность.

Экономические отношения между Азербайджаном и Великобританией переживают этап качественной трансформации. Сохраняя прочную энергетическую основу, стороны все активнее развивают сотрудничество в сферах чистой энергетики, транспорта, финансов, цифровых технологий и образования.

Переход к стратегическому партнерству отражает стремление не просто наращивать объемы торговли и инвестиций, а формировать устойчивую, диверсифицированную экономическую модель. В среднесрочной перспективе именно сочетание энергетического перехода, развития Среднего коридора и институциональной поддержки инвестиций может стать ключевым драйвером углубления азербайджано-британского экономического диалога.