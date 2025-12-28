МЧС обратилось к населению в связи с непогодой

В настоящее время на территории страны, особенно в горных районах, наблюдается холодная и морозная погода.

Как передает Day.Az, об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В связи с указанными погодными условиями МЧС обратилось к населению, напомнив ряд правил безопасности.

В частности, гражданам, проживающим в горных районах, а также планирующим поездки в горную местность, рекомендуется по возможности не покидать населённые пункты в морозную погоду. В случае крайней необходимости следует заранее проинформировать близких о маршруте передвижения. При передвижении на автомобиле необходимо убедиться в его технической исправности и соответствии сезону, а также иметь достаточный запас топлива. Рекомендуется избегать мест с возможной угрозой схода лавин, в том числе крутых склонов, и возвращаться в населённые пункты до наступления темноты.

Кроме того, из-за значительного увеличения использования газовых и электрических обогревательных приборов в холодную погоду граждан призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не следует пользоваться неисправными, нестандартными или самодельными обогревателями, перегружать электросеть, а также оставлять включённые отопительные приборы без присмотра.

"Помните: пренебрежение правилами - угроза жизни", - отмечается в сообщении.

В случае опасности необходимо звонить по номеру 112, добавили в ведомстве.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az