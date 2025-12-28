В Японии начали ограничивать продажу видеокарт с 16 ГБ памяти

На фоне роста цен на оперативную память некоторые компьютерные магазины в Акихабаре, Япония, ввели ограничения на покупку видеокарт с объемом видеопамяти 16 ГБ и более.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, в некоторых магазинах начали появляться пустые полки под видеокарты. Цены на видеокарты растут не так быстро, как на оперативную память и твердотельные накопители. И хотя тенденция к росту цен на видеокарты не столь очевидна, некоторые продавцы отмечают: "Тут скорее разница в скорости оборачиваемости запасов, и повышение цен, вероятно, лишь вопрос времени".

На этом фоне некоторые розничные продавцы начали вводить ограничения на покупку видеокарт Nvidia RTX 5060 Ti 16GB и AMD Radeon RX 9000 серии, ограничивая каждого покупателя одной картой.

В магазине также заявили: "В настоящее время очень сложно найти видеокарты с большим объемом видеопамяти. Хотя у нас еще есть некоторый запас, трудно сказать, когда поступит следующая партия, или поступит ли она вообще".

Более того, аналогичные опасения начали распространяться во многих магазинах. Владелец компьютерного магазина признал: "Эта волна дефицита затронула не только высокопроизводительные видеокарты, но и продукты среднего ценового сегмента, такие как RTX 5060 Ti и RX 9060 XT, которые имеют как 8 ГБ, так и 16 ГБ видеопамяти. Вероятно, в будущем будет сложно пополнить запасы версии с 16 ГБ".